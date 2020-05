Coronavirus Lombardia, i numeri: 526 nuovi positivi, 42 deceduti e 417 guariti

Come ogni giorno la Regione Lombardia ha diramato il bollettino regionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Vi è un incremento di 526 positivi (il totale sale a 77.528), si registrano 42 decessi in più (il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 14.231). Diminuisce di 13 unità il dato dei pazienti in terapia intensiva, al momento complessivamente sono 532. Il numero dei dimessi aumenta di 417 rispetto a ieri. Sono stati effettuati 7.155 tamponi