Coronavirus Lombardia, i numeri: 77 nuovi contagi, 2 decessi e 723 guariti

Come ogni giorno la Regione Lombardia ha dirmato il bollettino riguardante l'emergenza Coronavirus. Sono stati effettuati 9.568 nuovi tamponi e sono stati individuati 77* nuovi positivi al COVID-19 nelle ultime 24 ore. 723 i nuovi guariti/dimessi per un totale di 66.046 dall'inizio dell'epidemia. Nell'ultimo giorno, sono morte 2 persone affette da Coronavirus, per un totale di 16.626.

*Dei 77 casi positivi di oggi, 32 evidenziano una positività ‘debole’ e 21 sono riferiti a test sierologici