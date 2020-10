Coronavirus, mascherine obbligatorie all'aperto e nei luoghi chiusi

Nelle ultime ore sono state ratificate le ultime decisioni, da parte del governo italiano, riguardo l'emergenza Coronavirus. Come confermato dall'account Twitter di Roberto Speranza, ministro della salute, è attivo l'obbligo di indossare le mascherine sia all'aperto che nei luoghi chiusi (tranne le abitazioni private). Si raccomanda, al tempo stesso, il rispetto del distanziamento sociale nelle possibili situazioni di assembramento come l'invito all'autoisolamento in caso di comparsa di sintomi quali febbre alta o problemi respiratori. L'Italia, inoltre, ha posto obbligatoriamente che coloro che arrivano da paesi come Gran Bretagna, Olanda e Repubblica Ceca si sottopongano a tampone. Importanti le sanzioni pecuniarie in caso di non rispetto delle regole: le multe, infatti, vanno dai 400 ai 1000 euro.