Coronavirus, ministro Gualtieri dopo il Def: "55 miliardi per le famiglie. Annullate aumento IVA

Attraverso la propria pagina Facebook, il ministro per l'Economia, Roberto Gualtieri, ha presentato i provvedimenti previsti nel Def, il Documento di Economia e Finanza, ossia il documento con cui vengono esplicitate le politiche economiche e finanziarie del governo, varato oggi dal Consiglio dei Ministri: "55 miliardi per le famiglie, per le imprese, per la sanità, e ulteriori risorse per la liquidità e per proteggere le nostre aziende. E poi, cancelliamo tutti gli aumenti dell'IVA previsti per i prossimi anni. Un intervento poderoso, senza precedenti, necessario per sostenere ed aiutare il Paese in questo momento così difficile, e per provare a ripartire tutti insieme".