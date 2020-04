Coronavirus, nella giornata di ieri controllate quasi 300 mila persone

Con una nota del Viminale sono stati resi noti i dati relativi ai controlli effettuati, nella giornata di ieri, dalle forze dell'ordine. Questa la nota: "Le forze di polizia nella giornata di ieri hanno controllato 289.580 persone e 101.359 tra esercizi e attività commerciali. Secondo i dati resi noti dal Viminale, le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le prescrizioni sugli spostamenti sono state 8.129, quelle denunciate per aver attestato il falso nella autodichiarazione 47, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività 28. Gli esercenti sanzionati sono stati 202, le attività chiuse 35."