Coronavirus: Nicola "il campo manca a tutti, non solo a noi"

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "E' indubbio che il campo manchi. Ma manca a tutti gli italiani il poter tornare alla propria normalità. Quello che diamo per scontato non è così, come la tranquillità di poter fare il proprio lavoro ed essere liberi e questo vale per me come per tutti gli italiani". Così Davide Nicola, allenatore del Genoa, a SkySport. L'allenatore, arrivato in rossoblù a fine dicembre, ha risposto alle domande dei tifosi e dei giornalisti collegati. "Il merito va a miei ragazzi che hanno recepito velocemente - ha spiegato parlando del cammino del suo Genoa nel 2020 -. Io ho portato le mie idee e nel gruppo si è formata un'alchimia tra tutte le componenti. Ma un uomo da solo fa poco o niente". Il tecnico ha poi voluto spezzare una lancia a favore della categoria dei calciatori. "Spesso ci mandiamo dei video dove ci stimoliamo a vicenda per far vedere la voglia che abbiamo di ritornare a fare quello che facciamo. Il concetto fondamentale è mantenere un assoluto realismo con ciò che ci gira attorno. Mi spiace leggere che la nostra categoria non ha la percezione di quello che accade. Ce l'abbiamo eccome invece".. (ANSA).