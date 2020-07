Coronavirus, primo caso di contagio nel massimo campionato greco: rinviata PAS Lamia-Xanthi

Primo caso di contagio da Coronavirus nel massimo campionato greco, quello riscontrato nella rosa dello Xanthi. Come riporta Athens News Agency, l'intera rosa della squadra di Super League è stata così messa in quarantena per 48 ore. Il dipendente (non è stato rivelato se si tratta di un calciatore o di un membro dello staff) sarà invece sorvegliato per 14 giorni.

Rinviata, ovviamente, la sfida di domani sul campo del PAS Lamia. I tesserati dello Xanthi effettueranno nuovi controlli nel week-end: se saranno tutti negativi, la sfida potrebbe essere recuperata però già lunedì.