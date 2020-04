Coronavirus, USA, ora c'è Detroit nell'occhio del ciclone. Superata New York

Detroit, capitale dell'auto americana, ha superato New York per tasso di mortalità da Coronavirus ed ora la città più a rischio collasso dell'intero panorama statunitense. La metropoli del Michigan ha difficoltà di assistenza per tutti i contagiati, visto che gli ospedali sono bel oltre la propria capacità di sopportazione. In uno dei principali ospedali, il Sinai-Grace Hospital, manca persino il personale medico e le attrezzature per gestire la crisi.