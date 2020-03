Coronavirus:Sud America; rinviate partite Coppa Libertadores

(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 12 MAR - La confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) ha annunciato il rinvio delle partite della Coppa Libertadores-2020, che avrebbero dovuto giocarsi tra il 15 e il 21 marzo, a causa della pandemia di coronavirus. La confederazione, che riunisce dieci federazioni sudamericane, "ha deciso di rinviare gli incontri dei Libertadores 2020 per la settimana dal 15 al 21 marzo", secondo un comunicato stampa. La Coppa Libertadores in Sud America è l'equivalente della Champions League in Europa. In precedenza, la Fifa ha accettato la richiesta della Conmebol di rinviare due partite di qualificazione per i Mondiali del 2020 in Qatar a causa della pandemia. (ANSA-AFP).