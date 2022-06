Corrado (pres. Pisa): "Lucca in A? Ora è prematuro"

MilanNews.it

Il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW in merito a uno dei gioielli della squadra toscana, Lorenzo Lucca che, nei mesi passati, era stato accostato anche ai club importanti come il Milan, prima di subire una flessione nella seconda parte di stagione. Queste le parole del numero uno pisano: "Lucca in A? Adesso è prematuro, faremo a breve il punto della situazione per le esigenze dei vari giocatori e per perfezionare la nostra rosa, che dovrà essere importante".