Corriere della Sera: "Figc in pressing sul governo: il calcio è a rischio stop"

"Figc in pressing sul governo: il calcio è a rischio stop". Il calcio esige aiuti dallo Stato e lo mette per iscritto. La Figc riassume, in un documento inviato al governo, un’analisi sulle criticità del settore e suggerimenti su misure per supportare il sistema. "Siamo a un bivio - dice Gravina - dobbiamo agire per impedire che la crisi del calcio obblighi i club al blocco dell’attività. A riportarlo è il Corriere della Sera.