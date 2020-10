Corriere della Sera: "Il Milan con Ibra per riprendere la corsa interrotta"

Riprendere in Europa League la corsa interrotta in campionato. È questo, come sottolinea il Corriere della Sera, l’obiettivo del Milan, che stasera riceve lo Sparta Praga a San Siro nella seconda giornata del girone H. Pioli ha in mente diversi cambi di formazione: il piano è consentire a qualche titolare di rifiatare. Non mancherà Ibrahimovic, in campo dal primo minuto. Per il resto, spazio alla coppia Tonali- Bennacer al centro, Krunic e Diaz sulla trequarti, Dalot a sinistra al posto di Theo Hernandez.