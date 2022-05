Corriere della Sera - Per rinnovare Leao servono almeno 5-6 milioni

MilanNews.it

Il Corriere della Sera oggi in edicola torna sulla questione rinnovo di Leao che, seppur congelata al momento per concentrarsi sull'ultima partita scudetto contro il Sassuolo, rimane centrale e decisiva per il futuro del Milan. Il valore del portoghese è aumentato a dismisura nell'ultima stagione e continua a farlo partita dopo partita. La prima offerta rossonera, secondo quanto riporta oggi il CorSera, ammontava a circa 4.5 milioni: potrebbe non bastare più. Per il quotidiano generalista potrebbero servire minimo 5-6 milioni di euro per blindare il portoghese. I discorsi, ad ogni modo, sono rimandati a fine stagione.