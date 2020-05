Corriere della Sera su ripresa degli allenamenti: "Prime corse"

"Prime corse". Questo il titolo a pagina 36 che il Corriere della Sera dedica alla ripresa degli allenamenti: "Lavoro a gruppi di sei e a turni rigidissimi: così si è rimesso in moto il calcio italiano. Sassuolo e Lecce hanno aperto ieri gli allenamenti distanziati. Oggi tocca alla Juve, slitta di qualche giorno il rientro dell’Inter. In Bundesliga 10 positivi su 1.724 test in prima e seconda serie".