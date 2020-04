Corriere dello Sport e il protocollo FMSI: "Le regole per tornare a giocare"

"Le regole per tornare a giocare". È questo il titolo che troviamo sotto l'apertura della prima pagina del Corriere dello Sport, che si sofferma sul protocollo pubblicato ieri dalla FMSI (Federazione Medici Sportivi italiani) in vista della "Fase due", alla quale saremo proiettati in questo mese di aprile. Tamponi a tappeto e ripresa graduale per i positivi, il diktat dei medici sportivi.