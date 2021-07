Corriere dello Sport - Nessun dubbio, Donnarumma sarà il titolare del PSG

Dopo aver salutato il Milan sui social, può ufficialmente cominciare una nuova avventura calcistica per Gianluigi Donnarumma. Il Corriere dello Sport scrive che, l’ex portiere rossonero nei prossimi giorni andrà a Parigi per firmare il contratto con il PSG, e sarà il titolare senza alcun dubbio. Il suo arrivo non farà di certo piacere a Keylor Navas, ma nemmeno a tutti gli altri che speravano di poter essere protagonisti con uno dei club più forti del mondo: da Sergio Rico ad Alphonse Areola. Il DS ed ex Milan, Leonardo, dovrà gestire bene la situazione legata ai portieri. La certezza però è che il numero 1 sarà Donnarumma.