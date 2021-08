Corriere di Bergamo - Ilicic, per lo sloveno il Milan è l'unica opzione

Dopo la certezza di una sua cessione arrivata tramite le parole di Gasperini, Josip Ilicic sta cercando di delineare il suo futuro. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, in particolare, per lo sloveno l'opzione rossonera è ad oggi l'unica opportunità concreta sul piatto. Il Diavolo è interessato al giocatore ma non vorrebbe sborsare una cifra troppo elevata per liberare il fantasista dall'Atalanta.