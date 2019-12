Corriere di Milano su Milan e Inter: "Stadio? Le urgenze sono altrove"

Sulla prima pagina del Corriere di Milano c'è spazio anche per la vicenda stadio che attanaglia Inter e Milan ormai da mesi. "Stadio? Le urgenze sono altrove. La città che si candida a guidare il Paese sta discutendo da quattro mesi di uno stadio? I problemi stanno altrove". Parola a Bonini della CGIL. Da quando è segretario della Camera del lavoro, Massimo Bonini non perde occasione per richiamare l’attenzione sull’altra faccia di Milano.