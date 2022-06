Corriere - Difficile l'arrivo di un altro attaccante di livello dopo Origi

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera nella sua rassegna sul calciomercato del Milan, è al momento difficile che il club Campione d'Italia decida di investire su un altro nome importante per l'attacco dopo che verrà ufficializzato Origi. La punta belga in arrivo a parametro zero dal Liverpool si alternerà con Giroud e, probabilmente, Rebic, in attesa del possibile ritorno di Ibrahimovic da gennaio in avanti.