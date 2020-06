Corriere Torino: "Si gioca. Sarri lancia la Juve all’attacco"

"Si gioca. Sarri lancia la Juve all’attacco" scrive il Corriere Torino in edicola quest'oggi. C'è Juve-Milan, torna il calcio giocato in Italia. Si riparte con la Coppa Italia e con una classica del nostro calcio. Alle 21 contro il Milan, 96 giorni dopo l’ultima partita (il 2-0 all’Inter) c’è Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo. Davanti mancherà l’infortunato Gonzalo Higuain e dovrebbe essere confermato il tridente della partitella in famiglia: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Paulo Dybala. A centrocampo c'è Pjanic.