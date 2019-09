Corsa e assist, grande prova di Rebic in Nazionale

Titolare nella sfida tra Slovacchia e Croazia, Ante Rebic ha giocato una buona partita di corsa e di spirito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore croato ha faticato ma senza mai perdere lucidità, sfornando anche un assist vincente per Perisic. L’attaccante rossonero ha resistito per 70 minuti, ma senza affanno, fino alla sostituzione. Rebic ha giocato in una posizione simile a quella che gli indicherà Giampaolo: era l’esterno mancino a sostegno della punta nel 4-2-3-1, al Milan resterà a sinistra nel tridente del 4-3-3.