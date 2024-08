Corsa Scudetto, Stramaccioni: "Inter più forte, ma sarà un campionato affascinante, ne sono certo"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter in questo momento opinionista sportivo in televisione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport' in merito alla corsa scudetto per questo campionato. Ecco dunque le sue considerazioni:

"Inter più forte? Sì. È la più solida, amalgamata ed esperta. E con una profondità di rosa ampiamente ed abilmente implementata dal mercato. Ma sarà un campionato affascinante, ne sono certo»