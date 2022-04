CorSera - Con Investcorp si prende la via della continuità: mercato ancora a Maldini

MilanNews.it

Le crescita sportiva ed economica del Milan è evidente e sotto gli occhi di tutti: il club rossonero ha riacquistato quell'appeal che tanto mancava e tanto serviva per tornare ai vertici del calcio non solo italiano, ma anche europeo. Per questo, dopo quattro anni di gestione, Elliott ha trovato il modo di vendere un club così grande come il Milan. Investcorp sarà l'acquirente, e con esso si prenderà al via della continuità.

I ruoli in società

Quando arriva una nuova proprietà si tende a scegliere i propri uomini di fiducia, ma il Milan è tornato grande anche grazie all'ottimo lavoro di tutti gli uomoni scelti da Elliott. Per questo non è da escludere che Scaroni possa rimanere presidente del Milan, Gazidis come amministratore delegato, Maldini direttore tecnico e Massara direttore sportivo: con loro si continuerebbe il percorso di crescita, scrive il Corriere della Sera, che il club rossonero ha effettuato in questi quattro anni con il fondo americano.

Mercato ancora a Maldini

C'è da sottolineare un'altra cosa: il contratto di Maldini (e Massara) scadrà questa estate. Privarsene sarebbe un azzardo, soprattutto con un mercato estivo sempre più vicino e sempre più decisivo per il futuro del Milan. Con la proprietà, quindi, è ipotizzabile che possa anche aumentare il budget per la vicinissima finestra di mercato, pur senza derogare al rispetto dell'equlibrio finanziario.