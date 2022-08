CorSera - De Ketelaere supera l'esame Bologna e aiuta Leao a sbloccarsi

MilanNews.it

"De Ketelaere supera l'esame", scrive il Corriere della Sera nelle pagine dedicate ai rossoneri, "muovendosi bene sul fronte d'attacco e abbinando al talento la convinzione". Buona la prima, quindi, per il talentino belga, che alla prima da titolare regala l'assist a Leao per sbloccarsi in questo campionato. Il portoghese aveva bisogno della rete per riaccendersi, tant'è che nel secondo tempo offre un cioccolatino per Giroud, che in sforbiciata insacca in porta.