CorSera - Delusione Mandzukic: la mossa di Pioli non è servita

Contro la Lazio, vista l'assenza di Ibrahimovic e alla luce delle deludenti prestazioni offerte da Leao nell'ultimo periodo, mister Pioli si è affidato a Mario Mandzukic, ma non è servito a granché. Come sottolinea il Corriere della Sera, fin qui il croato è stato una grossa delusione: arrivato a gennaio per consentire ai rossoneri di dare la caccia allo scudetto, è invece finito più spesso in infermeria che in campo.