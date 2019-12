Avanti insieme, compatti. Questo è il diktat di Elliott, dopo la batosta di Bergamo. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, la posizione di Maldini resta delicata. Al direttore tecnico viene imputata la responsabilità di scelte di mercato che non hanno fin qui pagato. Non è, comunque, ancora il tempo per le rivoluzioni: ora l’unica cosa che conta è provare a raddrizzare la stagione.