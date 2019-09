CorSera - Elliott vuole i nuovi in campo, ma Giampaolo non li ritiene pronti

I tifosi si aspettano di vedere in campo i colpi dell’ultimo mercato estivo, ma evidentemente Giampaolo non li ritiene ancora pronti. Come riporta il Corriere della Sera, l’unico in campo dall’inizio a Verona potrebbe essere Bennacer, che resta ancora in ballottaggio con Biglia. A Elliott e alla dirigenza non spiacerebbe veder schierato qualcuno in più degli investimenti estivi, ma Giampaolo va preso così com’è: a 52 anni non cambierà. La cosa migliore è stargli vicino e sostenerlo.