CorSera: "Emergenza finita con un Ibra in più. Pioli ha idee nuove. Il Milan ci crede"

"Emergenza finita con un Ibra in più. Pioli ha idee nuove. Il Milan ci crede": titola così questa mattina il Corriere della Sera per analizzare l'ottimo momento dei rossoneri che sono in vetta alla Serie A a pari punti con il Napoli. Piano piano, il Diavolo sta recuperando tutti gli infortunati e chi è già rientrato sta ritrovando la forma migliore, come per esempio Ibrahimovic. Il Milan non intende fermarsi e ora crede davvero nello scudetto.