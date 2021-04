In casa rossonera continua a tenere banco il futuro di Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. In caso di addio, sul giovane portiere c'è da tempo la Juventus, ma il club bianconero non l'unico in agguato: come riporta stamattina il Corriere della Sera, infatti, occhio anche al PSG dell'ex dt milanista Leonardo.