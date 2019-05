CorSera - Gattuso-Bakayoko: niente scuse del francese che ha ribadito di non essersi rifiutato di entrare

Nel confronto di ieri mattina con Rino Gattuso, Tiemoué Bakayoko non ha chiesto scusa ma ha ribadito la sua versione dei fatti, come aveva scritto anche sui social nelle scorse ore: "Non mi sono rifiutato di entrare. Mi sono preparato subito, poi mi hanno detto di tornare in panchina. Quando mi sono riseduto l’allenatore si è rivolto a me con termini che non mi aspettavo e io stavo solo ripetendo le sue parole. Niente di più". Lo riporta oggi il Corriere della Sera.