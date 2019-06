CorSera - Giampaolo, tra domani e mercoledì l'incontro con Ferrero per la risoluzione del contratto

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, tra domani e mercoledì, Marco Giampaolo, che stanotte è rientrato dalla sua vancanza in barca in Croazia, incontrerà il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, per chiudere, con un anno di anticipo, il rapporto che lo lega ai blucerchiati. Non appena si sarà liberato, Giampaolo potrà diventare il nuovo allenatore del Milan.