CorSera - Ibra ha in testa il derby: è una corsa contro il tempo

Da nove giorni Ibrahimovic (che oggi compie 39 anni) è in isolamento domiciliare nel suo appartamento in zona Porta Nuova dopo aver contratto il Coronavirus. Lo svedese non ha sintomi, è in grande forma e ha una voglia matta di tornare a correre su un campo vero. Come riporta il Corriere della Sera, Zlatan è ancora positivo e per poter tornare deve prima concludere due settimane di quarantena e risultare negativo a due tamponi consecutivi. Ibra ha in testa un obiettivo: tornare per il derby del 17 ottobre. È una corsa contro il tempo.