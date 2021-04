Ibrahimovic verso il forfait. Come riporta il Corriere della Sera, le possibilità che Zlatan possa ricuperare per il big match di lunedì contro la Lazio sono bassissime. Lo svedese ha un affaticamento al solito polpaccio e lo staff medico rossonero non intende rischiare. Dovrebbe rientrare quindi nella gara successiva, quella del primo maggio in casa contro il Benevento.