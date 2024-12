CorSera: "Il grande freddo di Milan-Roma. Duello da brividi per evitare la crisi"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Il grande freddo di Milan-Roma. Duello da brividi per evitare la crisi". Quella di questa sera a San Siro è la sfida tra le due squadre da cui ci si aspettava di più in questa prima parte di campionato. Entrambe hanno l'obbligo di vincere e per chi perderà sarà un duro colpo nella rincorsa di un posto nella prossima Champions League. Sarà una sfida particolare per Paulo Fonseca, ex tecnico giallorosso che ora è sulla panchina del Diavolo.

Queste le sue parole ieri in conferenza stampa: "La Roma è la Roma. È un gran club, una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Tornare qui in Italia e giocare contro la Roma è speciale per me. Ho amici lì, ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come tutte le altre squadre e la voglia di vincere, di fare una buona partita. Per 90 minuti ho solo un pensiero, vincere".