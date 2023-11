CorSera - Infortunati rossoneri: ecco quando rientreranno Leao e Okafor

L'edizione odierna del Corriere della Sera, parlando dei giocatori del Milan attualmente infortunati, riporta questi aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao e Noah Okafor, entrambi out per problemi muscolari. Per quanto riguarda il portoghese, salterà sicuramente sabato il match contro il Frosinone e l'obiettivo è riaverlo per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta del 9 dicembre.

Okafor si è fatto male in nazionale e ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale. Per rivederlo in campo ci vorranno ancora 10-15 giorni. Sabato contro il Frosinone, oltre a loro due, mancherà poi anche lo squalificato Giroud: a guidare l'attacco rossonero ci sarà quindi Luka Jovic.