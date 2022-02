CorSera - Inter-Milan, contatto Giroud-Sanchez: corretto il non intervento del VAR

Dopo il derby di sabato sera, si è discusso molto del contatto tra Giroud e Sanchez poco prima del pareggio del Milan: secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, per i vertici arbitrali è stato corretto il non intervento del VAR in quanto si è trattato di una situazione in cui l'arbitro Guida ha giudicato da vicino l'entità e l'intensità del contatto, non ritenendolo falloso. Non essendo un chiaro errore, il VAR non è giustamente intervenuto.