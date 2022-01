CorSera - Kalulu e Gabbia convincono: non cambia la strategia di mercato

Le buone prestazioni offerte dalla coppia Kalulu-Gabbia hanno convinto Maldini e Massara a non cambiare strategia di mercato anche dopo l’infortunio di Tomori. Come riporta il Corriere della Sera, un rinforzo in difesa arriverà solo se si individuerà un profilo pienamente convincente. Insomma, il Milan non prenderà un centrale solo per riempire numericamente una casella. Piuttosto - osserva il quotidiano - si andrà avanti così, idea condivisa anche da Stefano Pioli.