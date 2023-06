CorSera: "Maldini, addio amaro". Niente separazione consensuale

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tra Paolo Maldini e il Milan è finita nel peggiore dei modi: sia nella forma - con un comunicato ufficiale di poche righe - che nella sostanza. Il Corriere della Sera svela qualche retroscena in tal senso, riportando che le parti non sono riuscite neanche a trovare un'intesa per una separazione consensuale per via dello strappo che si era creato. Le visioni di Maldini e di Gerry Cardinale sul futuro del Milan erano troppo diverse, quindi non potevano continuare insieme. All'ormai ex direttore dell'area tecnica era anche stato offerto un ruolo da consulente, ma era chiaro che per quella che è stata la sua storia non avrebbe accettato.