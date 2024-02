CorSera - Malick Thiaw potrebbe tornare tra 15-20 giorni

vedi letture

Il Milan aspetta i suoi difensori titolari. Nell'arco di un mese e mezzo circa (o poco più) dovrebbero tornare a disposizione di Pioli, a ruota, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Ieri MilanNews.it ha fatto un bollettino sugli infortunati rossoneri (LEGGI QUI) e oggi il Corriere della Sera ha confermato che il primo a tornare sarà Malick Thiaw. Per il difensore tedesco, infortunatosi in Champions contro il Borussia, il rientro ad allenarsi è previsto tra 15-20 giorni circa.

Subito dopo ci si aspetta anche il ritorno di Tomori, che fino all'infortunio di Salerno era stato uno dei migliori rossoneri in assoluto, anche se ancora non ci sono tempistiche precise da dare. Quindi tornerà Kalulu che ne avrà ancora per un po'. Al momento Pioli si affida alla coppia Kjaer-Gabbia, con Simic pronto a dare il contributo almeno in campionato.