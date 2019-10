CorSera - Milan, bilancio appesantito per assicurarsi un futuro più roseo

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina pone l’accento sul bilancio del Milan 2018-2019, chiuso con un pesante passivo. Il club rossonero - si legge - fa sapere che si è deciso di dare corso a una serie di investimenti strutturali e che si è voluto “pulire” il bilancio appesantendo questo per assicurarsi un futuro più roseo, anche perché il 2018-19 non è sotto i riflettori UEFA. Va ricordato, però, che già 45 milioni erano stati “caricati” in questo modo sul bilancio ancora prima.