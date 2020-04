CorSera - Milan, Ibra accetterà il rinnovo solo se convinto del progetto

Ibrahimovic non ha ancora preso una decisione sul futuro. Come riporta il Corriere della Sera, tutto però dipende dai piani del Milan. Zlatan l’ha confidato a chi gli sta vicino: non intende fare da parafulmine. Il club non gli ha ancora proposto il rinnovo, viste le tante incertezze (allenatore, budget, possibili scenari). Una cosa è certa: se gli verrà proposto il prolungamento, Ibra accetterà solo se il progetto tecnico lo convincerà.