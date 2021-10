CorSera - Milan, Ibra è tornato: quasi certamente sarà titolare a Oporto

Ieri nel match contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato in campo: lo svedese è subentrato nella ripresa e per qualche minuto ha giocato anche in coppia con Olivier Giroud. Solo uno spezzone di partita dunque per il numero 11 rossonero che, secondo il Corriere della Sera in edicola stamattina, sarà quasi certamente titolare martedì in Champions League in casa del Porto.