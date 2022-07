CorSera - Milan, Ibra sarà a Milanello ad agosto: la riabilitazione procede spedita, vuole tornare in campo per gennaio

MilanNews.it

In attesa di firmare il nuovo contratto con il Milan ("Ibra sta con i dirigenti per trovare un accordo" ha confermato ieri Pioli), Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio: come riporta il Corriere della Sera, lo svedese sarà a Milanello solo ad agosto, ma intanto la riabilitazione dopo l’intervento al crociato procede spedita. Il suo obiettivo è tornare in campo a gennaio.