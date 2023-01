CorSera - Milan, il mercato estivo è stato fallimentare: rossoneri più deboli dell'anno scorso

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera in edicola stamattina scrive che il mercato estivo del Milan è stato fallimentare perchè fino a questo momento nessuno dei nuovi arrivati ha portato qualcosa. Il simbolo è certamente Charles De Ketelaere, il quale non ha segnato ancora un gol e sabato a Lecce non è nemmeno entrato in campo. Al momento, il Diavolo è più debole dell'anno scorso, quando a centrocampo c’era Kessie e in difesa Romagnoli.