CorSera - Milan-Investcorp, da escludere una politica di spese senza limiti: l’attenzione ai conti resterà molto alta

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione del Milan a Investcorp, è da escludere una politica senza limiti come per esempio quella del PSG da quando è finita in mano agli arabi: il fondo del Bahrain gestisce soldi altrui e quindi l’attenzione ai conti resterà molto alta, proprio come succede ora con Elliott.