CorSera - Milan, la notte speciale di Pulisic: a Dortmund è cresciuto dal 2015 al 2019

Quella di stasera sarà una notte speciale per Christian Pulisic, che affronterà la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, dove è cresciuto dal 2015 al 2019 dopo essere sbarcato in Europa dagli Stati Uniti. In Germania, l'attaccante americano è esploso, tanto da essere venduto al Chelsea per 64 milioni di euro. Sembrava l'inizio di una super carriera e invece Pulisic si è fermato nelle stagioni successive a Londra. Ora però si sta ritrovando al Milan. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.