CorSera - Milan, le regole di Conceiçao: un decalogo su orari, alimentazione e condotta in campo e fuori

Da quando è arrivato sulla panchina del Milan al posto dell'esonerato Fonseca, Sergo Conceiçao ha imposto al gruppo rossonero una serie di regole su orari, alimentazione e condotta in campo e fuori. Ecco alcuni esempi: limitazioni all’uso dello smartphone, ogni mattina prova del peso, vietato scendere in ciabatte a pranzo o alle riunioni. Nessuno dei giocatori ha fiatato, nemmeno quando il portoghese ha annunciato che si tornerà in ritiro a Milanello anche il giorno prima della partita.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che riporta una dichiarazione rilasciata ieri da Conceiçao in conferenza stampa che fa ben capire il suo pensiero sul tema: "Questo è un lavoro, non un hobby". In una settimana alla guida del Diavolo, il portoghese ha fatto ripartire il Milan, alzando un trofeo che può rappresentare la svolta dopo una prima parte di stagione molto deludente.