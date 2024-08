CorSera - Milan, male il centrocampo titolare contro il Torino: Bennacer non è più quello di prima dell’infortunio, Loftus-Cheek è più a suo agio da trequartista

Sabato contro il Torino, sono diverse le cose che non sono andate bene nella squadra rossonera. Tra queste c'è sicuramente anche il rendimento dei due centrocampisti schierati dal primo minuto da Paulo Fonseca, vale a dire Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek: come scrive stamattina il Corriere della Sera, l'algerino non è più quello di prima dell’infortunio, mentre l'inglese sembra essere più a suo agio quando viene schierato da trequartista.

Ci sono poi altre scelte di Fonseca nella formazione titolare che non hanno convinto, come per esempio la scelta di mettere Alexis Saelemaekers come terzino sinistro. Davanti non ha convinto nemmeno Luka Jovic che ha dimostrato ancora una volta che senza un centravanti al suo fianco è del tutto inutile.