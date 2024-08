CorSera - Milan, Morata è la scommessa da cui dipenderà gran parte del progetto rossonero

vedi letture

Dopo aver seguito a lungo Zirkzee, per non accettare i ricatti milionari degli agenti, il Milan ha deciso di virare su Alvaro Morata che è la scommessa dell’anno, dalla quale dipenderà gran parte del progetto rossonero. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che lo spagnolo non è mai stato un goleador implacabile, ma ha l’esperienza giusta per sostituire un leader come Giroud.

Un altro motivo per cui Morata è stato preso dal Milan è la sua capacità di essere un vero esempio per i più giovani. E dunque l'ex Atletico Madrid potrà fare da chioccia ai tanti giovani che giocano del Diavolo, in particolare Francesco Camarda. Anche nella Spagna che poche settimane fa ha vinto l'Europeo il nuovo attaccante rossonero è stato la guida per i tanti giovani presenti in rosa.