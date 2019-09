CorSera - Milan, nessun provvedimento per Paquetà: si è trattato di un malinteso già risolto

Nessuna multa per Lucas Paquetà dopo il caso che era nato alla fine del match di domenica sul campo del Verona con Marco Giampaolo: come spiega l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il club di via Aldo Rossi ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del giocatore brasiliano in quanto si è trattato di un malinteso già risolto. Ieri a Milanello, c'è stato il chiarimento tra l'ex Flamengo e il tecnico milanista.